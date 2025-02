Romadailynews.it - Rifiuti: lavoratori sito Malagrotta in sciopero a Roma, rischio mancanza liquidita’ Giovi

Una cinquantina didella E., l’azienda che opera neldell’ex discarica die che si occupa della gestione dei due impianti Tmb, ha scioperato questa mattina in piazza Santi Apostoli davanti la prefettura di.Secondo Gianluca Deiua della Fit Cisl del Lazio, il 50 per cento dei 140 dipendenti dell’azienda oggi ha aderito allo, con la quasi totalita’ nel settore discarica, ovvero quelli interessati dal tavolo. Sono undici, invece, le persone che oggi hanno lavorato per mantenere in sicurezza la discarica. La protesta e’ scaturita dopo che l’azienda ha dichiarato ladiper la gestione ordinaria. In concomitanza con lo, la Prefettura ha convocato un incontro a Palazzo Valentini, al quale hanno partecipato anche l’amministratore giudiziario della E.