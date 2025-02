Romadailynews.it - Rifiuti: Comune Albano chiede partecipare a conferenza servizi su termovalorizzatore Roma

IldiLaziale, in provincia di, ha chiesto formalmente dialladeisulin modo da avere accesso al progetto e poterre eventuali integrazioni alla documentazione da sottoporre a Valutazione di impatto ambientale. Lo riferiscono in una nota i comitati e le associazioni riuniti nella Rete tutelasud e che si oppongono all’opera. “Chiediamo anche agli altri Comuni di fare lo stesso, perche’ l’inquinamento non si ferma al confine – prosegue la nota diffusa sui social network e condivisa con il sindaco diLaziale, Massimiliano Borrelli -, addirittura alcuni Comuni potrebbero essere interessati da progetti infrastrutturali, ad esempio per la ferrovia che passa nel territorio di Pomezia e Ardea. Ladeie’ un passaggio fondamentale per fare emergere le criticita’ e le interferenze previste dal progetto sul nostro territorio, per quanto riguarda in particolare i trasporti, la fornitura idrica e la distribuzione dei vettori energetici recuperati.