Ilgiorno.it - Rider picchiato e rapinato nel centro di Monza: denunciati due della baby gang

, 17 febbraio 2025 - Ancora giovani criminali nel cuore delstorico, ancora un’aggressione in piazza Trento e Trieste, accanto al Municipio. Sempre le stesse modalità. Gli ultimi fatti risalgono alle 19.30 di sabato 15 febbraio, quando la polizia è intervenuta in piazza Trento e Trieste in quanto era stato segnalato alla centrale operativa che un gruppo di giovani aveva aggredito una persona. L’aggressione I poliziotti giunti nella piazza hanno trovato unDeliveroo, un cittadino pakistano, che ha raccontato che poco prima era stato accerchiato da un gruppo di giovani che gli avevano chiesto una sigaretta ed al suo rifiuto da tre ragazzi era stato spinto e colpito con un pugno sul naso, sottraendogli il cellulare e le sigarette. Pertanto, i poliziotti sottoponevano a controllo i ragazzi ancora presenti sulla piazza, due dei quali descritti dalla vittima come responsabili.