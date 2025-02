Scuolalink.it - Riconoscimento del titolo di ‘Professore Emerito’: queste le regole per il Consiglio di Stato

Leggi su Scuolalink.it

Ildeldi “professore emerito” si basa esclusivamente sull’attività svolta come professore ordinario, con una durata minima di venti anni. Lo ha chiarito ildicon una sentenza recente, ponendo fine a un dibattito che vedeva in discussione la validità degli anni trascorsi in altre categorie, come quella di professore associato. .deldileper ildiScuolalink.