"Richieste d’aiuto in aumento. Così i servizi sono a rischio"

Il consigliere regionale Dem, Angelo Orsenigo (foto), teme ripercussioni per i cittadini di fronte agli accantonamenti imposti dallo Stato. "È stato inflitto agli enti locali e soprattutto ai Comuni un taglio molto pesante che inciderà principalmente sui– spiega –. Lo chiamano accantonamento, ma si tratta di tagli perché i Comunicostretti ad accantonare gli avanzi di bilancio, non potendo quindi investirli nei. Ma è solo dell’inizio. Nel 2024 e nei primi mesi del 2025già tagliati sul comparto enti pubblici circa due miliardi ed è ormai evidente come il Governo usi gli enti locali come bancomat". Un conto che potrebbero pagare proprio le famiglie. "Il sistema degli enti locali è in affanno come raccontano gli ultimi dati in tema di povertà e fragilità e il comune resta l’ente locale di riferimento".