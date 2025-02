Ricerca, Aifa presenta un progetto per individuare in anticipo l’Alzheimer

Leggi su Ildenaro.it

“IlInterceptor, finanziato da, rapun passo avanti fondamentale verso l’individuazione di biomarcatori in grado di predire chi, affetto da disturbi cognitivi lievi, avrà in seguito maggiori possibilità di sviluppare. Consentendo così un utilizzo più mirato di terapie altamente costose, che rischierebbero altrimenti di mettere in seria crisi l’intero sistema di assistenza sanitaria”. Lo ha affermato, come riporta una nota, il presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Robert Nisticò, intervenendo questa mattina all’Istituto Superiore di Sanità nel corso del convegno per lazione dei risultati dello studio che mirava aun insieme di biomarcatori in grado di predire l’insorgenza della malattia di Alzheimer nelle persone con disturbo cognitivo lieve.