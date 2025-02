Abruzzo24ore.tv - Riaperta la Statale 487 dopo l'Intervento delle Forze di Soccorso

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - La487 che collega S. Eufemia e Pacentro è stata finalmentei difficili interventi di rimozione neve. Tra le difficoltà, la sicurezza è stata garantita con la collaborazione di numerose squadre. La487, che unisce i comuni di S. Eufemia e Pacentro, è stataal trafficouna lunga chiusura causata dall'abbondante nevicata che ha colpito l'area. L'arteria stradale, fondamentale per la comunicazione tra queste località della provincia dell'Aquila, è stata liberata grazie all'tempestivosquadre die degli operatori della protezione civile, che hanno lavorato senza sosta per rimuovere il manto nevoso. L’intensa nevicata dei giorni scorsi ha causato disagi significativi, bloccando il traffico in più punti e creando difficoltà logistiche per i residenti.