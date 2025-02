Retegui al posto di Vlahovic | l’affare decolla

Leggi su Sportface.it

Mateosta vivendo quella che, con ogni probabilità, è la stagione della sua consacrazione, quella che lo proietta tra i top attaccanti del campionato italiano e sicuramente tra i migliori in Europa.A notarlo in Argentina e ad affidargli addirittura la maglia della Nazionale italiana è stato in primis Roberto Mancini, che lo ha chiamato come oriundo quando nessuno lo conosceva. Nessuno, forse soltanto Mancini, si aspettava che il centravanti italo argentino potesse esplodere in questo modo. Dopo una stagione di ambientamento in Italia a credere fortemente su di lui è stata l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nel momento in cui si è infortunato Gianluca Scamacca in estate, con la rottura del legamento crociato del ginocchio che avrebbe tenuto l’attaccante orobico lontano dai campi per tanti mesi, la dirigenza della Dea ha deciso di fare all in supresentando al Genoa un’offerta da venti milioni di euro abbondanti per portarlo immediatamente a Bergamo.