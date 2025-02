Secoloditalia.it - “Repubblica” la spara sulla «sfida a due» tra FdI e Pd. Poi si leggono i numeri e…

Non c’è luce in fondo al tunnel per la sinistra, che ancora una volta si ritrova per le mani un sondaggio impietoso. Stavolta a fornirlo è Ilvo Diamanti su, con un titolo che sembra promettere un’iniezione di fiducia per Elly Schlein, ma che poi si infrangedura realtà dei. «Fratelli d’Italia e Pd: laresta a due, ma per il governo fiducia al minimo» si legge a grossi caratteri, salvo poi scoprire che il sondaggio dice che FdI è al 29,5%, quasi un punto sopra rispetto alle europee, che il Pd al 22,8%, quasi un punto e mezzo sotto rispetto alle europee, e che il 61% degli italiani si dice certo che il governo arriverà alla fine della legislatura, tanto che lo stesso Diamanti nell’articolo a corredo delle grafiche cita il «bipartitismo imperfetto» del politologo Giorgio Galli per dire che sostanzialmente non c’è storia.