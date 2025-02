Ilgiornale.it - Renault Scenic E-Tech, una delle migliori elettriche per viaggiare

In 4,47 m di lunghezza,E-condensa tanta tecnologia, spazio da vendere, consumi contenuti e tanta autonomia. Non manca neanche il caricatore da 22 kW in AC e tanti accessori utili per i viaggi in famiglia o tra amici. Riuscito il design.