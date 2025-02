.com - Relazioni e dating, 5 consigli per guardare avanti nel 2025

Leggi su .com

Si è chiuso anche il 2024, è il momento in cui in genere ci si chiede: cosa voglio veramente in amore per quest’anno?Hinge, offre alcuni spunti per dire basta alle cattive abitudini e costruire la vita sentimentale che ci meritiamo con una filosofia più intenzionale che porta a ponderare e concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità, un concetto chiamatoForward, ovvero.Non soloSunday: 6 utenti su 10 si sentono ottimisti riguardo al loro futuro sentimentaleMolti utenti in questo periodo si trovano a tirare una riga e riflettere sugli obiettivi dal punto di vista sentimentale, Hinge prevede infatti un aumento significativo dell’attività sull’app, in particolare per ilSunday (5 gennaio), ma non solo. Per curiosità, la prima domenica del 2024 ha registrato il maggior numero di messaggi e Mi piace inviati rispetto alle domeniche precedenti del 2023.