"Relazione col cane da monitorare". Bimba uccisa dal pitbull, parla l’esperta toscana

Firenze, 17 febbraio 2024 – Bambini e cani: unache fa bene, ma da. Il caso delladi 9 mesi sbranata daldi famiglia ad Acerra fa discutere e riflettere. Avere unin casa fa bene ai bambini? Sì, ma con le dovute attenzioni, come spiega la psicologa Francesca Mugnai, tra i massimi esperti internazionali in Interventi assistiti con gli animali (la cosiddetta pet therapy), coordinatrice del progetto di IAA all’AOU Meyer di Firenze e specializzata anche nella gestione della paura dell’animale dopo un evento traumatico. Dottoressa Mugnai, il recente caso di Acerra come tanti altri purtroppo di bambini e adulti aggrediti da cani anche a loro familiari, fa riflettere. Come coniugare benefici e rischi dell’avere un animale in casa? “Avendo sempre ben presente che ilè un animale e come tale va rispettato e trattato.