Regione Liguria altri 45 milioni per finanziare ' Abilità al Plurale 3'

Genova, 17 febbraio 2025 - “Con un nuovo stanziamento di 4,5porta a 19,5il finanziamento complessivo di ‘al3’, il bando regionale per l’inserimento socio-lavorativo di persone a rischio di marginalizzazione sociale, e soddisfa tutte le candidature ammissibili presentate”. Lo annunciano gli assessori regionali alla Formazione Simona Ferro e alla Programmazione Fse Marco Scajola. Il bando, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027, prevede l’attuazione di 35 progetti integrati, ripartiti fra le diverse province liguri (21 a Genova, 7 a Imperia, 5 a Savona, 2 alla Spezia) e mirati ad agevolare la creazione di nuova occupazione per 2.021 persone in situazione di svantaggio, prevenendo fenomeni di devianza e favorendo la riduzione del mismatch tra domanda ed offerta di lavoro.