Tg24.sky.it - Reggio Emilia, 10 agenti condannati per le violenze in carcere. Ma non fu tortura

Il gup del tribunale diSilvia Guareschi ha condannato i diecidella polizia penitenziaria imputati, ma a pene più basse di quelle chieste dalla Procura, riqualificando i reati. Non fu quindi, ma abuso di autorità contro detenuto in concorso, non furono lesioni ma percosse aggravate. Il falso invece ha retto per i tre imputati a cui era contestato. Le condanne vanno da quattro mesi ad un massimo di due anni per gli imputati. La Procura aveva chiesto pene fino a cinque anni e otto mesi.