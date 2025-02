Red Sonja ha trovato degli acquirenti presto lo vedremo al cinema?

Leggi su Cinefilos.it

Redhaloal?Il reboot di Red, in lavorazione da tempo, è stato venduto nel Regno Unito, dove dovrebbe uscire “più avanti quest’anno” dopo due anni di post-produzione. Questo potrebbe voler dire che arriverà anche da noi in Italia tra non molto.Signature Entertainment ha acquisito i diritti per il Regno Unito e l’Irlanda del film fantasy da Millennium Media, che in precedenza aveva venduto il film in diversi mercati internazionali, ma una prima data di uscita deve ancora essere rivelata.Basato sulla serie di fumetti best-seller, il fantasy segue la cacciatrice barbara Red, che deve unire un gruppo di improbabili guerrieri per affrontare il malvagio tiranno Imperatore Draygan e la sua mortale sposa, Dark Annisia.Il film è interpretato da Matilda Lutz (Revenge), Robert Sheehan (The Umbrella Academy), Wallis Day (Krypton), Michael Bisping (xXx: Return of Xander Cage), Martyn Ford (F9: The Fast Saga), Eliza Matengu (Thor: Love and Thunder), Manal El-Feitury (Code Red) e Katrina Durden (Doctor Strange).