Ilrestodelcarlino.it - Recanati mette il turbo. Battuta la capolista

72 carver roma 67: Marcone ne, Clementoni 3, Gurini 2, Andreani 10, Semprini Cesari 4, Zomero 3, Sabbatini 4, Urbutis 13, Pozzetti 22, Ndzie ne, Crucianelli ne, Magrini 11. All. Di Chiara. CARVER ROMA: Di Bello 3, Scianaro 11, Maiolo, Vitale, Lucarelli 7, Martino 16, Benincasa 8, Galli 16, Pagnanelli 6, Pizziconi ne. Arbitri: Resca di Cento e Boudrika di Conselice. Parziali: 18-18, 13-15, 15-18, 26-16. Progressivi: 18-18, 31-33, 46-51, 72-67.Parte con il piede giustonei Play In Gold,laCarver Roma al termine di una gara comed equilibrata. Il primo quarto si sviluppa punto a punto e finisce in parità (18-18) con le squadre che si dimostrano organizzate e rendono difficile la vita ai giocatori nella fase offensiva.