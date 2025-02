Inter-news.it - Ranocchia: «Inter, ecco qual è il problema. La Juventus è stata più brava»

Andrea, ex capitano dell’, negli studi di Mediaset su Canale 5 ha parlato della sconfitta contro laall’Allianz Stadium. FOCUS – Archiviati i 90? minuti della sconfitta contro la, Andrea– ex giocatore dell’– èvenuto negli studi di Pressing, parlando di diversi temi, inclusa la prestazione insoddisfacente dell’cosa ha detto: «L’, quest’anno, quando ha subito una sconfitta, ha reagito immediatamente, ma nel secondo tempo è venuta meno. A livello fisico, alcuni giocatori non stanno attraversando il loro miglior momento, come ad esempio Calhanoglu, che sta trovando difficoltà nel recuperare la continuità di prima. Laa capitalizzare, ma non credo che questa sconfitta cambi molto nel percorso dell’