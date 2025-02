Oasport.it - Ranking ATP (17 febbraio 2025): Jannik Sinner in vetta, ma fermo per squalifica. Joao Fonseca, che balzo in avanti

Leggi su Oasport.it

inizia la sua 37ª settimana da n.1 del mondo e scavalca lo spagnolo Carlos Alcaraz proprio nel dato delle settimane menzionato. Tuttavia, è un lunedì 17triste per l’altoatesino, dopo ladi tre mesi per la vicenda “Clostebol”. L’accordo con la WADA ha portato a questo stop e quindi ritroveremo in campo il tennista nostrano a partire dal 5 maggio, in prossimità degli Internazionali d’Italia a Roma., nell’ultimo aggiornamento, perde i 500 punti della vittoria dell’anno scorso a Rotterdam e, non potendo giocare nelle prossime settimane, ne perderà altri 1600. Questo porterà a un avvicinamento della concorrenza. Potrebbero approfittarne, in particolare, il tedesco Alexander Zverev (n.2) e proprio Alcaraz (n.3), di scena rispettivamente a Rio de Janeiro e a Doha.