Rania di Giordania nonna bis | dolcemente rivela il nome della seconda nipotina

A sei mesi di distanza dalla nascitapiccola Iman,diè diventataper lavolta. Sua figlia, la principessa Iman, il 16 febbraio ha partorito una bambina.dibis: è nata la suaL’annuncio è stato fatto direttamente sui social. È stata la reginaa pubblicare, su Instagram, una serie di scattifiglia Iman con in braccio la sua bambina. Un modo rapido ed efficace per condividere immediatamente con il mondo la gioia per essere diventataper lavolta.Nel post si legge: «La mia cara Iman è ora mamma. Siamo grati e felicissimi di incontrare Amina, la nuova benedizionenostra famiglia. Congratulazioni Jameel e Iman: che Dio benedica voi e la vostra preziosa bambina».