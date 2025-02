Dayitalianews.com - Randazzo, tentato decine di truffe agli anziani tra Bronte, Randazzo e Maletto: scoperti dai Carabinieri

La scorsa settimana, intorno all’ora di pranzo, la Centrale Operativa della Compagniadiha iniziato a ricevere numerose segnalazioni da parte di residenti nei paesi di, i quali hanno raccontato di essere stati contattati da fintiche pretendevano denaro o preziosi per risolvere problematiche connesse ai loro congiunti.In particolare a, una signora di 91 anni è stata contattata da un sedicente Comandante deima l’anziana, che aveva partecipato, dopo una funzione religiosa, ad un incontro con i veri, ha subito passato il telefono alla figlia, mettendo fine al tentativo di frode. Sempre a, i truffatori hanno contattato una signora raccontandole che il figlio aveva investito una madre con in braccio il figlio piccolo, e quindi il parente era in stato di fermo in caserma; anche in questo caso, però, la vittima prescelta non è caduta nel tranello e ha subito chiamato in caserma.