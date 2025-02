Ilgiorno.it - Rammarico Mantova. Pari e rimpianti a Palermo

di Luca MarinoniUncoraggioso e tenace conquista un pareggio prezioso in casa dell’ambizioso. Il 2-2 finale testimonia una volta di più che la squadra di Possanzini ha le carte in regola per raggiungere il desiderato traguardo della salvezza e permette alla matricola biancorossa di rimanere un punto al di sopra della zona playout. È questa l’estrema sintesi di un incontro che ha offerto innumerevoli emozioni, con i virgiliani costretti dapprima a inseguire e poi capaci di operare il sorpasso a inizio ripresa, salvo venire ben presto raggiunti dai rosanero, che continuano imperterriti a cercare il risultato pieno anche negli ultimi 25’ del match nonostante l’espulsione di Ceccaroni. La gara nell’illustre cornice del Barbera si apre nel segno dell’equilibrio. Ilcerca di sfruttare il sostegno del pubblico amico, ma i biancorossi replicano con carattere colpo su colpo.