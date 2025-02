Genovatoday.it - Rami pericolanti impediscono il passaggio del bus

Leggi su Genovatoday.it

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bolzaneto, nella mattinata di lunedì 17 febbraio 2025, in via Pierino Negrotto Cambiaso. La polizia ha chiesto il supporto dei pompieri per la presenza diche impedivano ildell'autobus pubblico.Durante le.