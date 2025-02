Ilgiorno.it - Ragazzi in prima linea per salvare la chiesa di Sant’Eurosia

Gli studenti della classe seconda A della scuola media Casati di Triuggio si sono mobilitati perun pezzo di storia locale. All’interno del progetto civico per la valorizzazione dei gioielli del territorio, hanno candidato ladia Canonica di Triuggio al censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” del Fai, con l’obiettivo di ottenere fondi per il suo restauro. Ihanno realizzato e distribuito volantini informativi per incoraggiare amici, parenti e vicini a votare per la. "I nostrihanno lavorato in gruppo per creare tre diversi volantini - spiega l’insegnante -. Il primo è pensato per gli anziani, il secondo per le famiglie e l’ultimo, con Qr code, per le nuove generazioni. Tutti i volantini pronti sono stati inseriti nelle caselle postali di Triuggio e delle varie frazioni".