Lapresse.it - Ragazza di 25 anni morta a Roma, l’esito dell’autopsia

Leggi su Lapresse.it

Un arresto cardiaco è stato fatale per ladi 25. Nessun segno di violenza e nemmeno fori riconducibili ad aghi ipodermici da iniezione. Sono i risultati parziali emersi oggi dopo l’autopsia sul cadavere di Camilla Sanvoisin, ladi 25trovatadal compagno, giovedì mattina all’alba, stroncata da una probabile overdose di eroina.Cosa è successoL’uomo di 35, di nome Giacomo Celluprica, è stato arrestato subito dopo la polizia perché trovato in possesso di alcuni flaconi di metadone, in quantità maggiore rispetto a quelli che gli erano stati consegnati dal Sert dove era in cura per la tossicodipendenza. Celluprica ha raccontato alla polizia che la sera prima aveva assunto eroina insieme alla fidanzata e di essersi poi addormentati insieme. Intorno alle 5.