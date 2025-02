Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli squadra duttile con tante soluzioni, Conte abituato a fare i capolavori

Padovano, Zazzaroni, Iachini, Tacchinardi, Marangon, Causio, Bruscolotti e Bianchi sono intervenuti atrasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Michele Padovano, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss, nel corso di:“Raspadori in appoggio a Lukaku mi è piaciuto molto. Ilconriesce a cambiare in corso d’opera da 3 a 4 senza nessun problema. Difetti? Ilè un po’ corto, ma la qualità dellac’è. Apiacerebbe avere qualche centrocampista che segna qualche gol in più. Anguissa ad esempio è l’unico che riesce ad essere efficace sotto porta. Antonio vorrebbe qualche giocatore con caratteristiche più simili alle sue quando era calciatore”.