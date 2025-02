Lanazione.it - Raccolta rifiuti sul viale a mare, come cambia il servizio

Da oggi ildiper le utenze domestiche della zona ““ verrà svolto il mattino. Si completa il cambio di orario di ritiro che interessò alcune strade della zona di costa a giugno 2024. Le utenze domestiche che dovranno esporre il rifiuto al mattino, entro le 7, sono quelle residenti nelle seguenti strade: via Licciana, via Vicenza, via delle Pinete (tratto compreso tra Via Mattei e il Brugiano), via Padova (tratto compreso tra Via delle Pinete e Lungodi Ponente), via Verona, via Fosdinovo (tratto da Via delle Pinete fino al ponticello sul Brugiano), via Tresana Il calendario di esposizione rimane invariato. Dunque dalla giornata di oggi gli utenti dovranno esporre sacchi e mastelli prima che avvenga il passaggio degli operatori. E sempre da stamani inizia la distribuzione annuale gratuita per la zona Quercioli Rinchiostra alla sede Asmiu di via dei Limoni 23: il ritiro dei sacchi è valido per tutto l’anno solare (infopoint alla sede Asmiu aperto dal lunedì al sabato dalle 8.