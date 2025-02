Lanazione.it - Raccolta firme per la legge sul fine-vita

Confronto aperto per lasul. L’assessore comunale Andrea Stafisso e il capogruppo di Azione in Consiglio comunale, Lorenzo Mazzanti, "sostengono con convinzione l’iniziativa promossa da Laura Santi per laa favore di una proposta diregionale di iniziativa popolare sul “”. A partire dal 3 aprile, in Umbria, inizierà laper presentare la proposta di“Liberi Subito”, con l’obiettivo di raccogliere almeno 3.000 sottoscrizioni nei primi tre mesi". Laura Santi, attivista dell’Associazione Luca Coscioni e affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla, ha annunciato questa iniziativa, sottolineando l’importanza di regolamentare tempi e modalità per i malati che rientrano nei diritti già sanciti dalla Corte Costituzionale. Sostegno anche dal consigliere regionale Fabrizio Ricci (Avs): "Serve una norma che definisca tempi e procedure certe per l’aiuto medico alla morte volontaria e assistita dei malati con patologie irreversibili, fonte di gravi sofferenze fisiche o psichiche, che lo richiedano, diritto sancito ormai da anni dalla Corte costituzionale".