Qui Brescia. "Non meritavamo il ko col Sassuolo»

"Da quando sono tornato abbiamo fatto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. A casa delin una gara giocata con grandissima personalità dove abbiamo creato più di loro. Ilnon meritava di perdere". Così Rolando Maran commenta la sconfitta delle Rondinelle sul campo della capolista: "Qualche episodio giudicato in maniera diversa poteva portarci in vantaggio, penso all’episodio su Borrelli, con i regolamenti di ora mi sembra che gli vada sul piede, ma abbiamo creato e rischiato poco contro una squadra che ha del potenziale incredibile. Noi siamo cresciuti in tutto nelle ultime tre partite. Dobbiamo continuare così". L.M.