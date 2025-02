Donnapop.it - Quanto malumore a Sanremo 2025: Kekko dei Modà furioso, Irama non ci sta e poi un duro attacco di un altro big…

Leggi su Donnapop.it

Cosa è successo al Festival di? Grandedei Big dopo l’evento Rai Uno:deiè stato umiliato,apre un caso sulle votazioni e poi arriva unda uno dei cantanti.Caos a! Dopo la finale del Festival,dei– tramite i social – ha raccontato cosa sarebbe successo dietro le quinte della kermesse. Per lui è stata una settimana molto dura; ricordiamo che, durante le prove, il cantante è scivolato e si è fatto molto male alle costole, rischiando addirittura di doversi ritirare.Ma non è finita qui!, interrogato durante un’intervista su quello che c’è dietro le votazioni del Festival di, ha detto la sua aprendo un vero e proprio caso: insomma, il grande evento Rai Uno, finito lo scorso sabato, ha portato con sé grandefra i Big in gara.