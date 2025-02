Formiche.net - Quanto conta il tour di Erdo?an in Asia per la difesa turca

Nelle scorse settimane il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ha avviato undiplomatico condotto sotto l’insegna della nuova iniziativa promossa da Ankara, nota come “Anew” e destinata a rafforzare i legami tra la Turchia ed i Paesi del continentetico. Accompagnato dal ministro degli Affari Esteri Hakan Fidan, dal ministro dellaNazionale Ya?ar Güler, dal ministro dell’Industria e Tecnologia Mehmet Fatih Kac?r, dal ministro dell’Agricoltura e Foreste ?brahim Yumakl? e dal ministro del Commercio Ömer Bolat, il leader turco ha fatto tappa in Malesia e Indonesia, chiudendo con una visita in Pakistan. Questo viaggio su più tappe non è servito soltanto a stringere i rapporti tra la Turchia e i Paesi visitati, ma anche a siglare accordi di cooperazione nel settore dellacapaci di offrire remunerativi contratti alle aziende turche.