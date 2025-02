Game-experience.it - Quando si può iniziare a giocare ad Avowed in Italia? Ecco data ed orario del lancio su Xbox Game Pass

Leggi su Game-experience.it

L’attesa persta per finire: il nuovo action RPG di Obsidian Entertainment sarà disponibile ina partire dalle 19:00 della giornata di domani, martedì 18 febbraio 2025. Ricordiamo che il titolo, che uscirà su PC eSeries XS, sarà incluso nel PCUltimate già dal day one, permettendo di conseguenza agli abbonati al servizio di Microsoft di accedervi senza costi aggiuntivi.Dopo aver elogiato l’ultima esclusivacon la recensione, ricordiamo che chi ha già preacquistato il gioco su Steam, Windows Store oStore, può effettuare il preload, così da essere pronti afin dal primo minuto del, scaricando in anticipo tutti i file del titolo.Inoltre, gli utenti diUltimate potranno sfruttare il Cloud Gaming perin streaming senza bisogno di scaricare i file.