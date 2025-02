Quando la consulenza energetica per le aziende le rende green

Leggi su Ildenaro.it

L’efficienzaè da parecchi anni al centro di numerose discussioni, strategie e tecnologie atte a limitare l’impronta di carbonio al fine di far respirare il pianeta. Non solo, in questo senso, anche le spese relative alle utenze si abbassano drasticamente. Per un’azienda, orientarsi in quest’ottica sta diventando sempre più importante.Esigenze verdiGrazie allapersonalizzata di realtà professionali come Eccum Energie, lepossono trovare un ottimo equilibrio tra i fabbisogni energetici interni e le spese sostenibili, nel pieno rispetto dell’ecologia. Inoltre, ci sono una serie di adempimenti che le ditte cosiddette energivore devono seguire per risultare in regola con organismi quali l’Arera, l’Enea e il GSE, sfruttando comunque incentivi dedicati all’inserimento delle energie alternative.