Quando Carlo Verdone portò Lucio Corsi a Sanremo – Il video

Leggi su Open.online

, dammi retta vieni a». A dirlo è il direttore artistico del festival a. Ma a scegliere gli artisti della kermesse musicale in questo caso non è Conti, bensì un altro. Il cantautore maremmano ha incantato l’Italia dal palco dell’Ariston con Volevo essere un duro, ma il conduttore toscano non è stato il primo a scoprirlo., infatti ha fatto un’apparizione in una scena di Vita da, la serie disu Paramount+. Un anno fa l’attore si immaginava direttore artistico die corteggiava il cantante. «Un gran calcio nel sedere» è quello che ci sarebbe voluto per, secondo, per superare la paura del pubblico. D’altra opinione il cantautore: «è un grande vetrina, ma nelle grandi vetrine ci stanno i manichini».