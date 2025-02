Agi.it - "Quadro clinico complesso". Cambiata la terapia a Papa Francesco

AGI - "I risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della". È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede. "Tutti gli accertamenti effettuati sino a oggi sono indicativi di unche richiederà una degenza ospedaliera adeguata", si sottolinea. "Il suo umore è buono". Cosi' il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni, rispondendo ai giornalisti. Il Pontefice è ricoverato da venerdì scorso al poliGemelli di Roma per curare la bronchite che lo ha colpito nei giorni scorsi. Ieri, che non ha potuto tenere l'Angelus, ha inviato un messaggio scritto "Vi ringarazio per l'affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni - si legge nel testo-, così come vorrei ringraziare i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per la loro premura: svolgono un lavoro prezioso e tanto faticoso, sosteniamoli con la preghiera!".