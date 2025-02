Ilrestodelcarlino.it - Punti nascita in montagna, condanna definitiva della Regione: “Troppo rischioso per le donne”

Bologna, 17 febbraio 2025 – Inelle zone didove i parti sono pochi non resteranno aperti e, comunque, non ne verranno aperti altri. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi, nel corso di un'audizione in Commissione che si è tenuta questa mattina in. “Tenere apertiindove non c'è un numero sufficiente di parti, non garantisce la sicurezza e la salute delle. Su questo non si transige”, ha sottolineato Fabi. Proteste dalle opposizioni presenti all'audizione che hanno rimarcato il fatto che il precedente presidente di, Stefano Bonaccini, aveva promesso la riapertura deinelle zone più periferiche del territorio emiliano-romagnolo. L'ex governatore Stefano Bonaccini "aveva messo la riapertura deinelle zone periferiche al centrosua campagna elettorale nel 2020 per quanto riguarda la sanità", ricorda la capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa, Marta Evangelisti.