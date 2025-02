Iodonna.it - Puntata speciale, stasera su Rai 1: nel centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, un viaggio nella sua Sicilia. Insieme ai protagonisti della serie tv nata dai suoi libri

Lo aveva annunciato a Sanremo.(alle 21.30) su Rai 1, in unadi Ulisse, il piacerescoperta, Alberto Angela esplora ladi Montalbano. In occasione deldello scrittore empedoclino, unnei luoghi dove ha ambientato le avventure del suo commissario: da Scicli a Ragusa, da Modica alla Valle dei Templi di Agrigento. Commissario Montalbano, è l’ora dell’addio: per Luca Zingaretti «l’avventura è conclusa» X Leggi anche › Su Rai 1 l’ultimadel “Commissario Montalbano”: Salvo dice addio a Livia Partecipano allaanche i personaggitv tratta dai romanzi: dal divertente e pasticcione Catarella, interpretato da Angelo Russo, al fedele ispettore Fazio (Peppino Mazzotta), dal “fimminaro” Mimì Augello (Cesare Bocci) fino, naturalmente, al protagonista assoluto Salvo Montalbano, ovvero Luca Zingaretti.