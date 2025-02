Laprimapagina.it - Pulmino ribaltato a San Nicolò di Deruta: intervento dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata odierna, due squadre deidelsono intervenute per un incidente stradale in zona Sandi. I soccorritori, partiti dalla sede centrale con un’Autopompa Serbatoio (APS) e un’autogru (AG), hanno operato per mettere in sicurezza unin uno scolo d’acqua.A bordo del mezzo viaggiavano cinque persone: l’autista, un accompagnatore e tre passeggeri con disabilità. Tutti sono stati estratti daidelsenza gravi conseguenze apparenti, ma, per precauzione, sono stati affidati al personale sanitario del 118 per ulteriori accertamenti.Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.