Lanazione.it - Pulmino finisce in un fosso e si ribalta su un fianco. Paura per i ragazzi a bordo

Leggi su Lanazione.it

San Nicolò (Perugia), 17 febbraio 2025 –per un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi, 17 febbraio, nelle vicinanze di San Nicolò. Due unità dei vigili del fuoco, munite di un'autopompa serbatoio e un'autogru, sono giunte sul luogo dell'accaduto per soccorrere i passeggeri di unfinito fuori strada e capovolto in uno scolo d'acqua. Adel mezzo si trovavano cinque persone: il conducente, un accompagnatore e tre viaggiatori con disabilità. Grazie alla tempestività dei soccorritori, tutti gli occupanti sono stati estratti senza risultare feriti, stando a una valutazione preliminare. Tuttavia, per garantire la loro completa incolumità, sono stati affidati al personale sanitario del 118 per accertamenti più approfonditi. Presente sul luogo anche la Polizia Locale, che ha condotto i rilevamenti del caso e gestito il flusso del traffico.