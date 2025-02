Baritoday.it - Pubblicate le graduatorie provvisorie per l'assegnazione di case popolari a Bari: 1.758 domande ammesse

Sono in pubblicazione a questo link, legenerali(elenco ammessi/non ammessi in formato privacy) redatte ad esito del bando 2024 per la formazione della nuova graduatoria per l’in locazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica. A renderlo noto è la.