Psv-Juventus | le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League 2024/2025. Per qualificarsi agli ottavi i bianconeri, forti del 2-1 acquisito all’andata, hanno a disposizione due risultati su tre, ma non c’è da fidarsi degli olandesi, per cui andranno alla ricerca della vittoria. Psv-si giocherà mercoledì 19 febbraio 2025 alle ore 21 presso il Philips Stadium.PSV-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli olandesi devono sfruttare il fattore casalingo per ribaltare il risultato di svantaggio dell’andata e staccare così il pass per gli ottavi. La squadra di Bosz, a tal proposito, può vantare un’imbattibilità interna che dura da dodici gare nelle competizioni europee, con uno score di 7 vittorie e 5 pareggi. In campionato, invece, è arrivato il pareggio tra le mura amiche contro l’Utrecht che è costato il primo posto in classifica.