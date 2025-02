Juventusnews24.com - Psv Juve, occhi già puntati sul ritorno del playoff: due novità di formazione certe e un grande dubbio. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Psvgiàsuldel: duedipraticamentee una centrocampo. Tutte leL’edizione odierna di Tuttosport si è già proiettata alla sfida di mercoledì in Champions League sul campo del Psv, una gara valevole per ildele che mette in palio un biglietto per gli ottavi di finale.Yildiz è piuttosto fresco e quasi sicuramente partirà dal primo minuto, così come Cambiaso che ha giocato l’ultima mezzora della sfida contro l’Inter. Ci sono invece ancora parecchi dubbi per quanto riguarda la presenza di Douglas Luiz: il centrocampista dellasta recuperando dall’ultimo affaticamento.Leggi suntusnews24.com