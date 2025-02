Juventusnews24.com - PSV Juve: Cambiaso, Kelly o Savona sulla fascia sinistra? Le prime indicazioni dopo la sfida contro l’Inter

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24PSV? Cosa filtra in vista della prossimadei bianconeriArchiviata la grande vittoria, lapensa già alla prossimail PSV che sarà decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, viste le condizioni non ottimali didovrebbe partire titolare.Tutto dipenderà dagli allenamenti e dalla rifinitura dei bianconeri per capire le condizioni ma queste sono leche filtrano dalla Continassa.Leggi suntusnews24.com