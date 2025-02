Sport.periodicodaily.com - Psg-Brest: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League 2024/2025. Gli ospiti sono chiamati ad una missione impossible dopo il pesante passivo subito all’andata dai parigini. Psg-si giocherà mercoledì 19 febbraio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Parco dei Principi.PSG-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Forti del 3-0 dell’andata i transalpini dovranno soltanto amministrare il risultato per poter accedere agli ottavi di finale. Anche perché, messo praticamente al sicuro il campionato con dieci punti di vantaggio sulla seconda, il vero obiettivo della squadra di Luis Enrique è proprio la massima competizione continentale.Servira’ un’ impresa titanica alper superare questo playoff di Champions League, dove non hanno affatto sfigurato alla luce della loro prima partecipazione con 13 punti nel girone unico.