Ilfattoquotidiano.it - Provoca l’aborto della compagna con pugni, calci e morsi: uomo a processo per maltrattamenti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La controllava, le proibiva di sentirsi con madre, la umiliava e la pestava. Ma non solo: l’ha riempita dianche quando era incinta. Botte così forti da farle perdere il bambino che portava in grembo. Dopo l’ennesima aggressione, la donna ha sporto denuncia e l’è finito aper, lesioni e procurato aborto: rischia una pena di 4 anni come chiesto dal pubblico ministero di Roma.Attacchi quotidiani dall’estate del 2023 fino alla fine del febbraio 2024. La vittima doveva vestirsi in base agli ordini di lui, con abiti coprenti “per non attirare l’attenzione degli uomini”. Le aveva rotto il cellulare per non farla comunicare con la madre. Anche in pubblico la maltrattava: una volta le aveva alzato la gonna per controllare che indossasse la biancheria intima, insultandola.