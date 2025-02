Dayitalianews.com - Provincia di Latina: giocatore fortunato vince più di 60mila euro al Lotto

La dea bendata fa tappa nel Lazio con una serie di giocate fortunate che hanno portato complessivamente oltre 108miladi premi nelle estrazioni deldi venerdì 14 e sabato 15 febbraio. Tra i centri più baciati dalla fortuna spicca Fondi, indi, dove unha portato a casa 62.250grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Roma. La schedinante è stata giocata presso il punto vendita di Via Covino, diventato ormai meta di curiosi e appassionati di numeri.Roma non resta a guardare: doppia vincita per quasi 35milaAnche nella capitale la sorte ha sorriso a due diversi giocatori. Il primo ha incassato quasi 25milacon una schedina giocata presso il punto vendita di Via delle Robinie, nel quartiere Centocelle.