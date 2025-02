Calciomercato.it - Prova tv per Lautaro dopo Juve-Inter: squalificato contro il Napoli? Ecco cosa dice il regolamento

Leggi su Calciomercato.it

L’argentino ha vissuto una serata molto difficile e oltre alla sconfitta il rischio è anche di uno stop dal GiuSportivo: come stanno le coseBrutta sconfitta per l’di Simone Inzaghi, che crolla all’Allianz Stadiumlantus. A fare festa è Thiago Motta, che aggancia la Lazio al quarto posto e mette il muso davanti grazie agli scontri diretti favorevoli rispetto ai biancocelesti. I nerazzurri devono invece rimandare il sorpasso suldi Conte, che sabato ha pareggiato proprio all’Olimpico. Una serata pesante, di grandi rimpianti per le tante occasioni create ma sprecate, diversi giocatori non in condizione e dei cambi che non hanno convinto.Martinez (LaPresse) – calciomercato.itSul banco degli imputati è finito Simone Inzaghi come prevedibile, ma assolutamente in ‘buona’ compagnia.