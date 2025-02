Biccy.it - Prossimo eliminato dal Grande Fratello: risultati dei sondaggi

Stasera andrà in onda la trentaduesima puntata dele – a differenza di giovedì scorso – questa volta un gieffino dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Al televoto adesso ci sono Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Iago Garcia e Luca Giglio. Chi sarà ildalla casa del?Il: che cosa dicono i.Il pubblico è stato chiamato a votare per salvare il proprio preferito tra i sei gieffini che sono stati nominati, quello che avrà ottenuto meno preferenze uscirà dal reality. Stando aiAmanda e Iago dovrebbero stare tranquilli perché sono i più votati, mentre a rischio ci sarebbero Alfonso e Chiara, ma soprattutto Luca Giglio. Per chi frequenta siti, forum e pagine social dedicate al GF ilsarà Giglio, ma c’è ta tenere in conto che in questi giorni le fan di Jessica Morlacchi stanno votando per Luca Giglio, così come le fan degli Shailenzo stanno votando anche Chiara e Alfonso (per tentare di far uscire Amanda o Iago).