Pronostico Genoa-Venezia | favoriti nonostante il doppio forfait

è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Due squadre partite con lo stesso obiettivo, quello di mantenere la categoria, ma per ora soltanto ilha dimostrato di poterci riuscire, anche senza grossi patemi vista la posizione di classifica del Grifone dopo ventiquattro giornate di campionato. Il cambio di guida tecnica, lo scorso autunno, ha sortito gli effetti sperati: Patrick Vieira, alla prima esperienza da allenatore in Serie A, è riuscito a riportare equilibrio, traendo il massimo da una rosa che rispetto alla stagione passata ha perso elementi importanti.: duein mezzo ma rimangono(Ansa) – Ilveggente.