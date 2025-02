Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Rayo Vallecano: occasione troppo ghiotta

è una partita della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Un’unica, che piùnon si può per unche nel posticipo con ilha l’opportunità di riprendersi la vetta – in coabitazione con gli eterni rivali del Real Madrid – approfittando dei passi falsi delle due dirette concorrenti. I Blancos, infatti, nell’anticipo del sabato hanno probabilmente scontato le fatiche di coppa con il City e non sono andati al di là un pareggio con l’Osasuna a Pamplona ma, a sorpresa, ha rallentato pure l’Atletico Madrid, fermato al Metropolitano dal Celta Vigo.(Ansa) – Ilveggente.itDue risultati che hanno fatto sorridere Hansi Flick: ora tocca ai suoi blaugrana, che in campionato sembrano aver ritrovato il ritmo di qualche mese fa, quando il Barça dava l’impressione di poter dominare quest’edizione della Liga spagnola.