Promozione. Montecatini ripreso all’ultimo. Col San Giuliano pari beffardo

V.1 San1 VALDINIEVOLE: Gega, Casini, Lucchesi, Fazzi, Coselli, Torracchi, Lazzari (51’ st Rugiati), Isola (26’ st Musteqja), Pagnini (32’ st Shiqeri), Rosati, Minardi. A disp. Agozzino, Conti, Fioretti, Calvani, Del Sarto. All. Fabbri. SAN: Contini, Gremigni, Lici (34’ st Lorenzini), Susini (29’ st Bellucci), Pasquini (17’ st Di Paola), Carani, Cantini (17’ st Bindi), Niccolai (41’ st Nacci), Brega, Doveri, Benedetti. A disp. Ria, Bozzi, Ghelardoni, Tamara. All. Roventini. Arbitro: Schinco di Arezzo. Marcatori: 6’ Pagnini, 44’ st Di Paola. Al termine di una partita vibrante e maschia, il Valdinievolepareggia per 1-1 contro il San. Al gol segnato nel corso del primo tempo da Pagnini, risponde quello di Di Paola, a un minuto dal novantesimo.